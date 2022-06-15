（台中福華新推出「韓式雙拼、一鴨三吃、一鵝六吃」三款平安防禦盒搶市。圖／台中福華提供） 看好零接觸商機，台中福華大飯店推出「韓式雙拼、一鴨三吃、一鵝六吃」三款平安防禦盒搶市，便利的PIZZA外觀，打開即享，主打小型聚餐、宅家享用，外帶再享85折。台中福華表示，韓式雙拼組由台中福華與台灣韓式炸雞第一品牌「朴大哥的韓式炸雞」，跨品牌合作，攜手推出韓式炸雞+韓式豬腳聯名款，搶搭偽出國商機，售價1,280元。此外，三樓「江南村」經典的金陵片皮鴨已成外帶夯品，主廚嚴選優質的新鮮鴨隻，遵循江浙古法塗抹糖皮醬汁後懸吊風乾，烘烤而成的經典金陵片皮鴨，一鴨三吃，包含「片皮烤鴨佐薄餅」、「香蘋銀芽炒鴨絲或生菜鮮鴨鬆」、「瑤柱蕈菇鴨腿粥或酸菜鴨架湯」，外帶85折優惠須三天前預訂。16樓「海華樓」粵式美食，港籍主廚推出一鵝六吃，一隻鵝就可享受到六道美味，包括「御珍賜品開胃前菜」、「一品鵝片一吃」、「香炒三杯鵝架」、「鵝蔥油拌蔬菜」、「紅藜麥鵝油拌飯」、「白玉酸菜鵝架湯」，外帶85折優惠須三天前預訂。台中福華表示，除上述三款便利的外帶盒，飯店中餐主廚以各廳最經典的菜色，設計4人、6人、10人份的合菜，包含三樓江南村－江浙菜、16樓海華樓－粵菜，不僅現點現做，可常溫即食，即日起至6/30期間，中式桌菜外帶自取享8折優惠。面對疫情，台中福華表示，為降低不必要的接觸，不僅推出中西便當外帶優惠及外送服務，更將飯店前車道變身免下車、專人服務「福來速」取餐服務，一通電話預定美味餐點，直接至飯店大廳入口，就有專人把餐點送上車，防疫零接觸，方便安全又快速。