意舍酒店推出限時外帶外送優惠，6月3日起至6月19日止，訂購Buttermilk阿嬤炸雞、組合餐外帶自取享優惠67折，如雙人組合餐原價790元，折扣後只需529元，相當划算。外帶可選擇至台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店或台北西門町意舍酒店就近取餐。此外，訂購滿2000元，外送地址位在台北市中山區、中正區、萬華區、松山區、信義區、內湖區、南港區等全台北共七個行政區可享免費外送服務。

Buttermilk美國阿嬤秘方炸雞是經典的美式南方炸雞，以意舍獨家自製酪奶浸潤過後讓雞肉軟化，再用主廚研發的香料調味，裹上特製南方炸雞粉酥炸，外皮呈魚鱗狀，口感酥脆細緻，肉質鮮嫩多汁，附上蒜味白乳酪醬和霹靂紅辣醬，讓美味層次更加倍。

意舍酒店外帶外送餐點選擇除了炸雞外，還有多種創意料理及多人用餐組合，如：「美國阿嬤秘方炸雞可頌鬆餅」，由天然酵母與法國高級奶油製作而成的可頌麵團，口感輕盈且酥脆，「美國阿嬤炸雞寶可夢蓋飯」將炸雞巧妙搭配以蘿蔔、洋蔥、番茄、胡蘿蔔絲與鳳梨組合而成的美式丼飯，十分適合清爽涼夏。喜歡甜辣口感的饕客們更別錯過「酥炸辣味小翅腿」及追劇百搭零嘴「美國阿嬤秘方迷你炸雞」。另外也可再加購現烤藍莓派、胡蘿蔔蛋糕、美式萊姆派等手做甜點，即使宅在家也能像開趴一樣歡樂大啖Buttermilk經典美食。

意舍酒店廚藝團隊不斷研發創意餐點，也加入台灣在地農作食材，讓每一位客人都能吃得安心又開心，每每推出新餐點組合，皆為顧客帶來充滿歡喜的美味新關係。意舍酒店提醒，單筆消費未達2000元需自付運費，提貨/外送時間上午11:30至晚上9:00，大宗訂購必須提前預訂。另外，本優惠恕不得與其它優惠活動或專案合併使用。