八方雲集（2753）受惠外帶外送訂單明顯大幅提升，加上連鎖門店數增加，5月營收5.87億元，月增7.34％ ，年增13.01％ ，創歷年同期新高；累計前5月營收26.91億元，年成長11.43％ ，創歷年同期新高。
至5月30日止，八方雲集998家（979家加盟+ 19家直營）、八方雲集海內外合計1,306家。其中台灣梁社漢品牌加速展店布局，至今門店數為165家，較去年同期相比增加72家。
八方雲集（2753）受惠外帶外送訂單明顯大幅提升，加上連鎖門店數增加，5月營收5.87億元，月增7.34％ ，年增13.01％ ，創歷年同期新高；累計前5月營收26.91億元，年成長11.43％ ，創歷年同期新高。
至5月30日止，八方雲集998家（979家加盟+ 19家直營）、八方雲集海內外合計1,306家。其中台灣梁社漢品牌加速展店布局，至今門店數為165家，較去年同期相比增加72家。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。