八方雲集（2753）受惠外帶外送訂單明顯大幅提升，加上連鎖門店數增加，5月營收5.87億元，月增7.34％ ，年增13.01％ ，創歷年同期新高；累計前5月營收26.91億元，年成長11.43％ ，創歷年同期新高。

至5月30日止，八方雲集998家（979家加盟+ 19家直營）、八方雲集海內外合計1,306家。其中台灣梁社漢品牌加速展店布局，至今門店數為165家，較去年同期相比增加72家。

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