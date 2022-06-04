每逢端午連假時，民眾一定會吃很多顆粽子，但你知道古代的粽子長怎樣嗎？大陸節目《古韻新聲》近日介紹，早在春秋時期就已出現粽子的雛形，但裡面包的並非現在常見的糯米，而且在南宋一座古墓裡，還曾出土700多年前的粽子實物。

大陸節目《古韻新聲》邀請數名歷史教授，分享古代有關端午節粽子的知識，雖說民間傳說，粽子的出現是為了紀念屈原，不過其實早在春秋時期，就已經有粽子的雛形，稱為「角黍」，當時是使用菰葉（茭白葉）與黍米（黃米）包成牛角狀，形狀比常見的粽子還長，而現代依舊能看到長粽子的包法。

粽子在古代主要用於祭祀，古人冬至祭天，夏至祭地，端午節與夏至時間相近，正巧又逢黍米成熟，因此便將其包成粽子祭祖，直到漢代後，粽子才融入端午節，並與紀念屈原做聯繫。本報曾報導「不能說端午節快樂？與屈原無關 歷史學家揭真相」，民俗學家黃石在《端午禮俗史》同樣也指出，吃粽子最早是古人的「薦新之禮」，也就是農民收成夏初的糧食後，為了感謝神明庇佑而做粽子祭獻。

不過現代包粽子大多選擇糯米，與春秋時期不同，究竟何時改包糯米呢？其實糯米粽從唐代開始，當時的粽子樣式也相當多，唐玄宗非常喜歡過節，他就曾在端午宴會寫下一首詩《端午三殿宴群臣探得神字》，「五月符天數，五音調夏鈞。舊來傳五日，無事不稱神。穴枕通靈氣，長絲續命人。四時花競巧，九子粽爭新。」其中的九子就是「九子粽」，指將9顆粽子綁在一起，而這種粽子較小顆，另外粽子外還要綁上9條不同顏色的絲線，有多子多幅的意思。

另外，文獻裡除了有9子粽外，在新疆吐魯番地區還曾出土，5顆用草蔑編成並串起來的小粽子，推測此為玩具或配飾，也顯示出粽子在唐朝時應該相當普及，不僅如此，江西九江德安縣一座南宋時期古墓，還出土一對擁有700年歷史的粽子，可說是現存最早的粽子實物，保存相當完整，外型和現代的粽子幾乎一樣。