世界之大無奇不有，美國德州阿馬里洛（Amarillo, Texas）動物園上月21日凌晨拍到一個謎樣的「人形生物」，由於模樣太過奇特，當地政府官員近日公開對外求助，期盼有知情民眾能一解背後謎團。

阿馬里洛市的官方推特，近日PO出當地動物園監視器所拍攝到的詭異畫面，影片中可見，上月21日凌晨1時25分，有一個詭異的人形生物以兩腳站立的姿勢，試圖接近動物園周遭的圍欄，由於該生物看似有雙手雙腳，就和人類相似，但牠卻擁有一頭蓬亂的毛髮和突出的口鼻。

這讓阿馬里洛市官員不禁好奇問道，「這是一個戴著奇怪的帽子、喜歡在晚上走路的人嗎？還是傳說中的吸血怪物『卓柏卡布拉』（chupacabra）？各位知道這個『不明的阿馬里洛生物』會是什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，天馬行空的答案從電玩人物「音速小子」到漫威虛構角色「火箭浣熊」都有，也有不少人認為是傳說中能透過巫術變身成為動物的 「皮行者」（skinwalker）；更有網友信誓旦旦表示，「顯然是個年輕的狼人，不需要大驚小怪」。

阿馬里洛市的公園休閒部主任卡舒巴（Michael Kashuba）最後強調，該生物沒有闖進動物園，或是傷害到任何一隻園內動物，並呼籲，若有知情者看過這個神祕生物，可提供資訊和線索供政府進一步追查其真實身分。