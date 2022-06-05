美國再傳2起槍擊事件，分別發生在維吉尼亞州和德州，前者已知有1死7傷；後者有5傷，其中兩人傷勢嚴重。兩起槍案都發生在畢業派對中。

在維吉尼亞州徹斯特菲郡（Chesterfield County），警方表示，一場畢業舞會爆發槍擊事件，導致一名20歲男子身亡，另有7人受傷。

當地警察巴傑羅（Brad Badgerow）在記者會中表示，昨晚接獲槍擊事件的報案電話前不久，他們就曾獲報徹斯特菲郡徹斯特（Chester）的這場大多在戶外舉行的派對，發生兩起打架事件。

巴傑羅表示，目前還不清楚這是否為有多人開槍的槍戰事件，但他指出，警方已經找到4個不同口徑共50多顆的彈殼。

他說：「這是否意味有4人開槍，我無法證實，但看來開火的至少出自4把不同的武器。」

警方抵達現場時，發現20歲卡特（Taborri J. Carter）身受槍傷，警方雖給予協助，但他仍不幸身亡。另據新聞稿所指，在警方趕到之前，其他5名被害人已離開現場，似沒有遭受危及性命的傷勢。

警方表示，另有兩人在逃離槍案現場時被車撞傷。

警方說，傷者的年齡介於16歲到21歲之間，都是當地或者附近居民。當天的派對在社群媒體宣傳下，約吸引50到100人參加。

而在德州艾爾帕索郡（El Paso County），一個高中畢業派對傳出槍響後，5名青少年送醫，其中兩人情況危急。

艾爾帕索郡索柯洛（Socorro）警察首長柏頓（David Burton）表示，這些青少年年齡在16歲到18歲不等，事發在清晨1時，地點為一私人住宅，現場有約100人。

柏頓提到，參加派對的人表示，兩幫人馬起了衝突，進而爆發槍響。

柏頓在記者會上說，有信心會找出嫌犯身分並加以逮捕。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110605