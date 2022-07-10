神醫華佗生於東漢末年，擅長外科，精於手術，是古代著名醫學家，與董奉、張仲景合稱為「建安三神醫」。有關華陀醫術高明的例子不勝枚舉，其中就有一位官二代因為不聽華陀勸告，執意與妻子行房，導致完事不久後就一命嗚呼。

根據《搜狐網》報導，當時一位督郵（古代官職名）的兒子一病不起，於是就找了華陀前來醫治，華陀診脈後對其說道，「君疾雖癒，但元氣未復，當靜養以待完全康復，切忌房事，不然，將有性命之慮。臨死，將吐舌數寸。」意思是說，公子的病雖然不要緊，但是身體尚未痊癒，需要靜養直到完全康復，期間萬萬不能勞累過度，更不可行夫妻之事，否則會有生命危險，且臨死之前舌頭會伸出幾寸長。

不過督郵的兒子對於華陀的告誡十分不以為然，加上妻子聽聞他的病好了，便立刻從外地趕回來探望，夫妻兩人多日未見，當天晚上一時天雷勾動地火，一下子就將華陀的話給拋諸腦後。

督郵的兒子在瘋狂「連結」之後，發現身體並沒有任何不適，便篤定華陀是在胡言亂語，殊不知本就虛弱的身體竟急轉直下，3天後突然發病身亡，死時舌頭吐出幾寸長，與華陀說的症狀不謀而合。督郵眼看兒子慘死，傷心的嚎啕大哭，責備兒子不聽華陀醫囑，為了一時的歡愉而葬送自己的性命。