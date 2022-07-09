31歲的混血超模水原希子(Kiko)，不只臉蛋小巧、身材比例完美，還因一張「厭世臉」走紅，成為時尚圈爭相合作的對象，而她過去最有名的緋聞便是和BIGBANG成員G-Dragon的一段情。近日她在IG貼出一系列火辣穿搭照，大秀凹凸有致的身材，正當粉絲盡情賞圖之際，調皮吐舌引發破萬粉絲暴動。

水原希子6日在IG貼出居家火辣照片，照片中，她將一頭及肩長髮散落，抬頭看向鏡頭前方，只見她身穿黑色繞肩背心，身體側向一邊，露出大片光滑美肩，未被身體布料包裹的部位，吸睛火辣曬在觀眾的眼睛前方，尤其那一截纖細螞蟻腰和火辣長腿，身上沒有一絲一毫的贅肉，對鏡自拍好身材全被露出。

水原希子居家曬螞蟻腰和逆天長腿。(圖/水原希子 IG)

水原希子調皮吐舌時，手臂浮現一條條青筋。(圖/水原希子 IG)

在下一張照片中，水原希子低下頭觀看手機內的成品，用來保持身體平衡的手，比剛剛用到更多力量，此時本就帶著美麗骨感的四肢，逐漸浮現一條條明顯的青筋，長在她身上有種說不出的美感，而她水原希子本人見狀也調皮伸出舌頭，瞇起迷人電眼搭配她本身就是超模的好身材，完全是要粉絲為她瘋狂。

在水原希子IG中，總共累積到686萬粉絲，所有人無不被美圖被煞到，直喊：「我看到了什麼，這張圖好看極了」、「水原希子真是太可愛了」、「妳最好停止繼續秀出妳的美」、「感覺像美國人好美好漂亮啊」、「妳比以前都還要更漂亮」、「妳真是個大美人我好想見到妳」引起粉絲一陣熱議。