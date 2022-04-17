近年「Me Too」運動在演藝圈盛行，不僅好萊塢爆出大批受害案例，台灣、韓國、日本也不時傳出令人痛心的相關消息，31歲女星水原希子日前接受週刊採訪，勇曝長期以來演藝圈都存在性騷擾的情況，自己也曾遇過，不料報導刊出後，她竟遭到某些網友惡意攻擊，她開直播提到此事，不禁崩潰痛哭。

水原希子日前接受《週刊文春》採訪，勇揭日本演藝圈長期都有性騷擾問題，她自己曾經被某男導演言語騷擾，因此內心受挫留下「難以抹滅的遺憾」，也揭露自己的閨密跟某資深男演員合作，對方在拍激情戲時起了生理反應，竟拒絕在私密處做防護措施，「下半身還是處於生理反應狀態時就上場拍戲」，閨密只能咬牙強忍拍完。

水原希子勇敢跳出來發聲，有不少網友支持力挺，但也有人質疑她在蹭熱度，甚至酸她根本不是日本人，沒資格出聲批評日本演藝圈，她疑似內心受到打擊，日前開直播時，有段時間難以說話只是哭泣，開口反覆說道：「我好痛苦」。

水原希子冷靜下來後，提起接受週刊採訪一事，表示自己想傳達的，在這個時機點說出，「我覺得是最有意義的時候，所以才受訪」，自己過去也曾多次為業內性騷擾問題出聲，只是選擇為正確的事站出來說話，不料招致更多的攻擊，就因身上有一半韓國血統，一發言就被罵「怎麼又是這個人」。

她也坦言，被罵多了、罵久了，漸漸開始害怕說出事實與內心的想法，也很擔心想說的內容被扭曲，因此非常受挫，至於那些針對她血統的攻擊，水原希子不禁難過表示知道這是沒辦法的事，「但還是受到很大的傷害，我很害怕」，可是仍決定勇敢地說出自己所經歷並且奮鬥的事情。