trashlove 浪漫回收箱 。（Melvita提供）

玫瑰經典雙買一送一。（Melvita提供）

玫瑰潤澤美容液買一送一。（Melvita提供）

花妍防護系列買一送一。（Melvita提供）

頂級美妝Melvita響應世界地球日，攜手台灣在地的「trasholove不垃圾場塑膠再生工作室」純手工打造浪漫回收箱，回收箱由100％塑膠廢棄物再造並能100％回收，這也同時是不垃圾做過最大型的物件，如同實驗般挑戰對環保永續的熱愛由創辦人楷翊獨立完成，而Melvita也給予最大程度的支持發揮創作，超酷獨一無二的花色全台僅有7個像藝術品般擺放在全台櫃點。

從一個回收箱開始，對減塑再生循環能有更進一步的認識，也提醒消費者永續愛地球最簡單、你我都容易做的方式就是從回收開始。目前Melvita回收後部分塑膠空瓶也將持續提供不垃圾場再創作， 22日至25日地球日限時活動，推出經典玫瑰花水、美容液以及清潔系列買1送1，玫瑰花粹不僅是全球經典暢銷王，更是最佳環保模範生，相同藍瓶花水系列美容液、清潔系列瓶身皆由100％回收再製RPET瓶身製成，從裡到外都是愛地球代表，在地球月首次推出三款品項同步買1送1優惠活動。

22日至24日 推出經典藍瓶花水家族限時快閃優惠活動，包含最熱銷的玫瑰花粹、玫瑰潤澤美容液，以及同樣以花水為基底的花姸防護清潔系列產品限時3天買1送1。