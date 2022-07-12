清朝的鄭一嫂原本是一名妓女，但在嫁給海盜成為首領夫人後，她的人生一路「開掛」，成為有史以來最強的海盜之一，才短短3年就將海盜聯盟發展到人數破萬、船隻上千、火力充足的鼎盛時期，還把清朝水師，以及葡萄牙、美國等軍隊打得落花流水。

(影片來源/YouTube/TED-Ed)

根據《BBC》報導，鄭一嫂本名為石陽，乳名石香姑，1775年出生於廣東廣州的漁家，由於家境貧寒，她被賣到水上妓院（又稱花船）工作，直到1801年被海盜擄走，並嫁給出身於「海盜世家」的領頭鄭一，全力支持丈夫的海盜事業。

之後鄭一利用自身的武裝力量及家族威望，恩威並施下和原本與他競爭的廣東海盜結為聯盟，在全盛時期多達7萬名水手、800艘大型帆船和近1000艘小型船隻，勢力大到清朝朝廷幾乎無法控制的地步，而這些成員們被分為6個艦隊，以不同顏色的旗子做為標記，其中鄭一帶領的為「紅旗幫」。

然而好景不常，鄭一於1807年去世，石陽立刻爭取亡夫原本的領導地位，開始培養自己的個人勢力，好讓海盜們能認同她的社會地位、穩固威望，同時為了避免其他對手鬥爭，她還尋求鄭一家族中最有力量的成員，也就是鄭一義子張保仔的支持，而張保仔不但是石陽的最強力的左臂右膀，後來還成為石陽的第二任丈夫。

石陽透過嚴格的軍事紀律來管理下屬海盜，如果有不服從命令的人，就會被砍頭、扔入海中，另外女性俘虜在船上也受到保護，若有人膽敢性侵女性，或是娶妻後對婚姻不忠，都同樣會落得砍頭、屍沉大海的下場。

在石陽的帶領下，海盜們的勢力大幅提升，光紅旗幫就有200台大炮和1300支槍，短短3年他們就摧毀了廣東省135艘軍艦中的63艘，甚至在一天之內驅逐5艘美國雙桅縱帆船、佔領1艘葡萄牙前桅橫帆雙桅船，還截斷泰國的進貢船隻。

不過石陽真正厲害的在於，她懂得進退、知道何時該見好就收。1810年，紅旗幫和黑旗幫的對立越發嚴重，削弱了聯盟內部力量，正好朝廷為了解決日益嚴重的海盜問題，向石陽進行招撫，她在經過談判後同意歸降，海盜聯盟也在不久後和平解散，歸降後的張保仔不但可留30艘船自用，還效力於廣東水師，在軍中佔有一席之地，幫忙攻打海盜；而石陽則享受著丈夫官位所帶來的一切特權，安穩度過之後的人生。

1822年張保仔過世後，石陽舉家移居澳門，在當地開設賭場及販賣食鹽，累積不少財富，且據說她在「金盆洗手」30年後，還曾在鴉片戰爭期間幫林則徐出謀策劃，以抗擊英軍，最終石陽在1844年病逝，結束傳奇的一生，享年69歲。