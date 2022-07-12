有不少人為了省錢會選擇購買二手商品，由於是使用過的物品，所以經常有人會從二手物中找到「前主人」留下的驚喜。外國一名女網友日前買了一個二手名牌包，卻在清理時發現一封信和300美元（約新台幣8969元），信上提到包包背後隱藏的抓姦故事，網友們聽完全都驚訝不已。

根據《紐約郵報》報導，外國網友「＠marthainfused」在TikTok上分享影片，透露自己最近到二手商店，以6.99美元（約新台幣209元）的價錢買到一個名牌Coach的包包，沒想到在清理的時候，竟在底部發現一封信和300美元，原來這個包包的前主人叫作瑪莎（Martha），而包包則是她從小三那裡拿來的。

信中提到，事發當天瑪莎回康乃狄格州（Connecticut）的老家拜訪父母，但因為某些原因提早回家了，面對意料之外的突發狀況，她的丈夫和小三似乎有些措手不及，以至於瑪莎進入家中後，看見了不屬於自己的鞋子和包包，從那天開始，她每天都會帶著這個包包。

瑪莎知道自己過世後，孩子們會把她的遺物捐到慈善機構，所以她把所有的遺產分別藏到她喜歡的東西裡，並希望拿到這個包包的新主人，可以用她給予的錢再去買一個新的包包。事後，這名網友回到二手商店詢問關於瑪莎的消息但無果，她也請其他網友幫忙留意相關訊息。

影片曝光後，立刻吸引網友關注，大家都覺得十分神奇且不可置信，紛紛留言：「瑪莎絕對是個天蠍座，到死都要記恨」、「快回去二手商店看看有沒有瑪莎的其他東西」、「這是我聽過最棒的故事，真希望可以認識瑪莎」，甚至還釣出Coach的官方帳號，大讚「瑪莎是我們的偶像」。