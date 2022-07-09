俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，愛美的女性出門前一定會檢查一下今日穿搭是否得宜，不只服裝會特別挑過，就連包包也是很講究。一名男網友日前發文詢問「女友為什麼這麼愛買小廢包」，認為女友買的小包包根本裝不了什麼東西，讓他相當不解。雖然有人笑說「可能拿來裝可愛吧」，卻也有女網友給出精闢的解答。

原PO在「Dcard」上發文表示，和女友交往已久，但近兩年觀察到女友特別愛買「小廢包」，也就是「很小！很小！真的很小的包包」，他表示女友買的小包有些是數千元的韓貨，有些則是三、四萬塊的精品包。花大錢買一個收納空間極小的包包，讓原PO左思右想仍猜不透女友的心思，且女友出門時，還會再另外手提一個小袋子，原PO忍不住好奇發問，「有女生也是這樣嗎？或有人的女友也是這樣嗎？」

貼文曝光後，引起許多網友熱議，有人說「沒叫你背就很好了」、「應該是拿來裝生理用品」、「小廢包可以裝可愛」、「男友會把我整個小包包放進他的大包包」、「我背小廢包出去玩的時候，男友都會背後背包」、「笑死！我也是啊！裝不下的再另外拿一個紙袋裝」。

網友發文詢問，為何女友特別喜愛小包包，並附上自行繪畫的示意圖。（圖／取自Dcard）

而在眾多留言中，也有女網友提出了女生喜愛小包包的原因，「小廢包是穿搭的一部分」、「通常那不是包，是造型品」、「就像帽子通常不是拿來遮陽遮羞的意思一樣，是搭配衣服的配件之一唷」。