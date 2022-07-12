許多人對於交往對象的身體特徵都有一定了解。一名網友表示，女友最近從原本3天洗一次頭變成每天洗頭，讓他感到不對勁，一問才知道，竟是因為新買的吹風機很輕巧，「握起來跟我的GG很像」，還安慰一句，「但他風很大，跟你一樣猛啊」，讓他當場玻璃心碎。

原PO在Dcard發文表示，女友平常大概3天才會洗一次頭，最近卻變成每天洗，沒想到女友說的原因，竟是因為新買的吹風機很輕巧，「握起來跟我的GG很像」，且正好是較為細小的握把部分，讓原PO當場玻璃心碎，質疑「我的GG真的有這麼細？」

尷尬的是，女友接下來雖然試圖安慰原PO，說的卻是「但他風很大，跟你一樣猛啊」，讓原PO崩潰直呼一點都沒有被安慰到，而女友也完全沒有打算否認原PO的陰莖細如吹風機握把，讓他相當崩潰。

對此，許多網友紛紛回應「我也買這隻，真的很輕很細，不知道這樣講可不可以安慰到你，它噴出的負離子只有幾千萬，但你有幾億…」、「我快笑死，我剛剛還特地去查那隻吹風機，『輕量體驗』、『袖珍型』」、「本來想說這樣有很細嗎，然後把自己的手伸出來看了一下，嗯⋯好喔」、「他是說電線的部分啦」、「有個疑問，他風很大，跟你一樣猛，我尋思著你的GG會吹風」。