趙男棄車逃逸時遭勇警飛身撲倒在地（右下方）。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

趙男租用休旅車逃逸時撞警、路邊樹幹、對向鐵絲網造成車頭全毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

趙男駕車逃逸時撞到路旁樹幹。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警車遭趙男擦撞，造成保險桿擦傷。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲第一級毒品海洛因44.59公克、第二級毒品安非他命63.53公克、三級毒品咖啡包5包17.74公克、販毒所得新台幣51900元、電子磅秤1具、夾鏈袋等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

趙男花萬元裝鎖，將女友陳女鎖至房內隔絕毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄46歲趙男與同歲女友陳女等5人經營販毒集團，販售一、二級毒品牟利。警方日前鎖定趙男行蹤，實施埋伏圍捕，趙男見狀立即開車四處逃逸，過程中還擦撞到警車，最終員警奮不顧身將他撲倒在地逮捕。另外趙男還幫陳女戒毒，將她鎖在房內隔絕毒品，藥頭都不希望自己女友染毒，卻賣毒給他人，此舉令警方直搖頭。警方後續依《毒品危害防制條例》全案移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市警察局少年隊今年2月間，接獲趙男於仁武等地區，從事販賣第一、二級毒品牟利，經長期跟監並現場蒐證後，發現為趙男、陳女等5人共組販毒集團，長期向租賃公司租用不特定車輛及機車交替使用作為代步，且利用偏僻狹窄道路及古厝等處作為交易地點，企圖規避警方查緝。專案人員為了蒐證，多次喬裝農夫及工地工人至現場勘查，於11日鎖定趙男常出沒地點，進行埋伏圍捕。

趙男當時正要開車前往交易地點，見多位警察在附近包圍，立即開租用休旅車加速逃逸到樹林內，不料見到前方路被警車堵死，煞車不及發生擦撞，隨即倒車開向路邊，想鑽車縫駛離，不慎自撞路邊樹幹，失控衝越道路撞倒對向空地圍籬鐵絲網。

趙男眼見車發動不了，情急之下跳車飛奔逃離現場，員警見狀緊追在後，奮不顧身得飛撲將趙男按壓在地上銬逮捕，並陸續查獲同夥及藥腳等7人到案。共查獲第一級毒品海洛因44.59公克、第二級毒品安非他命63.53公克、三級毒品咖啡包5包17.74公克、販毒所得新台幣51900元、電子磅秤1具、夾鏈袋等證物。

據了解，陳女向警方表示，男友趙男為幫她戒毒，花費萬元打鎖，外出時將她反鎖在房內，企圖隔絕毒品來戒毒。但最終趙男拗不過女友毒癮發作難耐，還是忍不住提供毒品解癮。趙男幫助女友戒毒，卻賣毒危害他人，此舉動令警方直搖頭。趙男、陳女等人依《毒品危害防制條例》移送法辦。