馬國賢於節目中透露未來有創業打算，並藉機討教。（艾迪昇傳播提供）

資深藝人馬國賢近期也在由他主持的播客節目《金馬講》中透露也有相關創業想法，並與來賓麵包師傅吳克己討教許多若是創業可能需要注意的課題，馬國賢在一邊品嘗麵包同時，也大力感謝吳克己在創業經驗上的傾囊相授。

知名的麵包師傅吳克己的麵包工作室在中壢不但人氣高，品質更是備受肯定，在與馬國賢相談時，吳克己表示甜點路是起源於日劇《西洋骨董洋菓子店》，在還不清楚方向的年少時期，當時他看完這部劇後，就萌生對甜點的興趣，也開始走上這條從未想過的道路。

而大學畢業後，吳克己到日商的麵包店工作，也因此他的工作方式、技術管理都受到日本文化影響極深，另外就連吳寶春也時常給予吳克己一些不同的建議，讓他收穫良多。

在錄製節目現場，吳克己帶了幾款麵包與馬國賢分享，其中一款義大利水果麵包光是小顆的就要價350元，在試吃前馬國賢坦言對價格有些疑慮，但在吃完並聽吳克己分享麵包製作的材料與工法時，馬國賢大讚麵包賣350元仍是物超所值。

吳克己店內麵包的風格也與同業有所差別，分享：「如果別人做甚麼就去學，就沒有風格，我的話就會想要去挑戰不同的麵包給民眾嘗試，這也是種特色，你的店很有個性，有個性到客人記住你後，他們也會幫你宣傳。」

而近期剛搬新家的馬國賢透露未來有計畫在新居附近開個社區小店，他也透過這機會向創業有成的吳克己討教，吳克己則說即使店的據點很重要，但品質更重要，只要東西夠好，開在地獄都有人要來。聽完這些分享後，馬國賢感謝吳克己給他關於未來退休生活的構想，更透露不排除找機會去跟吳克己學習做麵包，讓微型創業路增添更多選項。