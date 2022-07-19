苗栗看守所與苗栗縣政府社會處19日共同前往西湖鄉華嚴啟能中心，捐贈100份愛心麵包。（苗栗看守所提供／李京昇苗栗傳真）

為關懷社會中的弱勢群體，苗栗看守所與苗栗縣政府社會處19日共同前往西湖鄉華嚴啟能中心，捐贈100份由看守所烘焙麵包部收容人用心手做的西點麵包，一起送愛心到社區回饋鄉里。

華嚴啟能中心創立將近30年，為身障住宿式機構，由於資源有限亟需各界關懷與援手，此次捐贈活動，由縣政府社會局居中協助，看守所的送愛心到社區，表達了對該中心滿滿的關懷，捐贈活動溫馨感人。

苗栗看守所張龍泉所長表示，捐贈的手做西點麵包，來自看守所麵包部用心烘焙而成，烘焙人才的養成，皆來自看守所烘焙技能訓練班，細心遴選具強烈學習意願的收容人，透過該所禮聘的烘焙乙級證照專業講師悉心教導後，個個具備了烘焙手做麵包的豐富實務經驗與理論知識，將來重返社會更生之路更加明確。

他說，這次捐贈烘焙麵包，就是希望收容人除具備謀生技術外能體會取之於社會，用之於社會的道理，透過自己用心手做的愛心麵包，使他們能學習成長，體會到自己也擁有為社會服務的力量。