法務部自2010年舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，設置「收容人專屬戒菸成功特別獎」，以及「全國戒菸成功獎」，今年由雲林二監收容人抽中2項大獎，20日法務部矯正署署長黃俊棠特別率戒菸義工前往雲二監，為8組得獎收容人進行公開檢測、戒菸分享，以及頒發共12萬6000元戒菸獎金。

法務部為鼓勵全台各監所收容人戒菸，舉辦「戒菸就贏比賽」，獎項共有「收容人專屬戒菸成功特別獎」3萬元獎金1組、6000元獎金6組，另有「全國戒菸成功獎」，每年以抽獎方式，從各監所抽出得獎戒菸收容人，希望收容人能改掉抽菸習慣，擁有更美好的人生。

頒獎活動由法務部矯正署署長黃俊棠、衛福部國民健康署組長陳妙心、董氏基金會執行長姚思遠等人共同主持，還有名人義工陳淑麗、周子寒、李㼈、唐玲等人參與，與大家分享戒菸經驗。

「全國戒菸成功獎」二獎由雲二監收容人莊同學幸運抽中，獲頒6萬元獎金；「收容人專屬戒菸成功特別獎」同樣獎落二監，由黃同學抽中，獎金3萬元；其他6組得獎人來自全台各監所，各獲6000元獎金。為彰顯公信力，得獎人領獎前，會由醫師進行公開檢測，再由律師宣布結果。

得獎收容人隨後與大家分享戒菸祕訣，包括多喝水、多運動、正面思考、轉移想抽菸的慾望、分散注意力、找人一起戒、家人鼓勵等。

戒菸義工唐玲從「性感女星」到「戒菸女星」、「抗癌女星」，鼓勵大家為健康設停損點，戒菸及早。菸齡27年的李㼈，每天抽1.5包菸，強調「戒菸是尊重自己與珍視家人的展現」。

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