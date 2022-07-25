自 2009年元旦升旗典禮開始，總統及官員都圍著國旗圖案的圍巾，大方又醒目，電視播放後，更引人注意，大家都想要一條。2010年元旦升旗前，民眾清晨就排隊購買，還有人因買不到大打出手。

2010年，我買了一些圍巾送給每一位監察院員工，大受歡迎，有位同仁開玩笑跟我說:「怎麼辦 ? 只有一條，但我有兩個兒子，這下要吵架了。」我說:「抽籤吧!」

受歡迎的國旗圍巾

2011年是建國百年，圍巾的紀念意義更高，所以我在10月前就開始訂購，以免訂不到，後來果然有人向隅了。我共訂了1700條送給監察院及審計部同仁，包括正式員工、臨時員工、工讀生，採取見者有份的原則，每人一條，大家都高興。

這是小事，我要說的是 「見者有份」這一點，因為這是件喜事，每條圍巾所費不高，如果只有正式職員有，當分發圍巾時，其他的人就心生委屈，可能會自怨自嘆，誰叫自己不是正式職員呢？現在連臨時工及工讀生都「雨露均霑」，皆大歡喜。

監察院及所屬審計部全體工作人員都一起為建國百年而歡欣。很多事，只要我們多用點心，愛的感覺就出來了，大家就會沐浴在愛的喜樂中。

讓人分享緝私獎金

財政部的重要職能之一是收税，面對可能逃漏稅的人，財政部就要負責查緝。為了鼓勵員工查走私、查逃漏稅，訂有分發緝私獎金辦法。在逃漏稅罰鍰中提撥一定比例作為獎金。

直接查到的員工，分得的獎金最多，間接有功的人員也有份。部長亦屬間接有功的人，分到的百分比雖然很低很低，但部長只有一人，所以金額仍然相當高，這是別的部會首長所沒有的。緝私獎金規定由來已久，現在如何，不得而知。

我在擔任財政部長時，緝私獎金一毛錢都不領，全數用來獎勵績優的同仁，特別是那些工作性質與查緝逃漏税毫無關係的人，他們再怎麼努力，也與緝私獎金無緣。但他們當中有許多人是勤奮工作、操守廉潔的好夥伴。我要各單位上報這樣的人，發給不同額度的獎金。頒發獎金時並附上一封感謝函，謝謝他們的辛勞。

有的員工直呼怎麼這麼好，有人說這是他一輩子頭一次領到獎金，有人將部長的感謝函框起來或放在桌子玻璃板下面。一點獎金及一封感謝函，就能讓同仁那麼高興，這對提高工作士氣當然會有很好的影響。

頒獎拍照的愛心

財政部直接、間接所屬的單位，人數很多，每年財政部會表揚不同領域的績優人員。以稅務績優人員表揚為例，獲獎人來自全國各地，有遠從澎湖等外島來的，當時沒有高鐵，領獎人必須在台北住宿一晚。來一趟台北不容易，能獲部長頒獎更是莫大的榮幸。

頒獎時，得獎人都希望能跟部長單獨合影留念。有時會拜託其他同仁在台下替他們照相，可是有些長官頒獎時，常直接面對得獎人，背對台下的人，所以想拍與部長合影可不容易，即使跑到台上來照，也只能照到側面。

我當部長時，規定人事處一定要派兩個攝影高手負責照相，一位在左邊，一邊在右邊，而且我一定回過臉來，與頒獎人合影，看到鎂光燈閃過後，才頒第二位。人事處將相片洗好、放大，送給每位得獎人。據瞭解，大家對那張部長頒獎相片的珍惜，遠大於所頒到的獎金。

我到每個單位、每個地方頒獎，都很注意這一點，效果至佳，皆大歡喜。讓人高興就能激勵士氣，提高工作效率。怎樣才能辦到呢 ? 多用點心，愛的感覺就出來了。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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