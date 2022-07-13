每個人對於美的標準都不同，有的人看五官或腿，還有的人著重於身材，然而古代人認為，眉毛才是美的標準，無論在《詩經》還是《西京雜記》都可以發現，古人描述到美女時，經常都是先從眉毛提起，為何古代會如此愛眉，主要是因為眉毛的化妝材料最容易獲取。

根據《梨視頻》報導，先秦時期的《詩經》寫到「螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。」指美女的額頭廣而方正，就像螓的頭部，眉毛則如蛾的觸鬚，長又纖細，在漢朝的《西京雜記》也寫到，「文君姣好，眉色如望遠山」，指卓文君美貌出眾，雙眉如遠山一樣，細長又清秀，可見古人提到美女時，首先都會注意到眉毛。

古代中國以眉毛視為顏值標準，早在戰國時期就已成形，因為女人愛美是天性，外出不免要化妝，而畫眉的所需材料，相較於其他部位更容易獲得，以尋常百姓來說，只要一根燒過的柳枝，就可以當作畫眉的工具，另外，從眉毛也能看出一個人的喜怒哀樂，因此深受古代女性追捧，也衍生出不少畫眉的工具。

在《楚辭．屈原．大招》寫到「粉白黛黑，施芳澤只」，《淮南子．脩務》也有提到「雖粉白黛黑，弗能為美者，嫫母仳倠也。」指女性以粉敷面，讓膚色看起來更白，並用黛畫眉增黑，其中的「黛」就是一種青黑色礦物，在古代化妝界流行千年，有趣的是，在東漢劉熙《釋名》裡寫到「黛代也，滅眉毛去之，以此畫代其處也」，當時的人若是覺得自己的眉型不好，還會把眉毛剃掉，畫上新的眉毛。

到了唐代，當時的人更愛畫眉毛，《丹鉛續錄》記載，唐玄宗就非常喜歡眉毛，甚至還命令畫工繪《十眉圖》，例如鴛鴦眉、遠山眉、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉等，作為百姓畫眉的參考樣式，就連日本也受到影響，在平安時代還流行將自身眉毛剃掉，畫眉在靠近髮際線的地方，或畫成2個對稱的橢圓形，稱為「麻呂」。