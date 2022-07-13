現代科技發達、生活便利，外出旅遊時如果不知道路怎麼走，只要打開手機就能查看地圖，或是忘記帶某樣東西，只要到附近的便利商店幾乎都能買到；而古代雖然生活較不便利，但古人會攜帶2樣神器，《山海經》和「虎子」，幫助他們排除萬難，解決旅遊途中遇到的問題。

根據《央視頻》報導，《山海經》是先秦時期的重要古籍，內容提供了古人一些旅遊攻略，像是書中記載了幾十種旅途中可能會遇到的自然災害，讓他們可以提前做好準備，而且還寫有多達130種野菜和野味，讓在山林荒野中旅遊的人能夠填飽肚子，又不會不小心吃到有毒的植物或動物，可以說是古人外出的重要法寶。

而古人外出旅遊錢可以帶少，但絕不能忘記帶「虎子」，也就是古時候的「尿壺」，由於古代很少客棧有廁所，當時也不像現代這麼方便，到處都可以找到公廁，因此需要有虎子幫忙解決生理需求，畢竟沒錢可以借宿破廟、吃野食，但沒有虎子就要小心找不到廁所，被迫在大自然中「解放」的窘境了。

除此之外，古人日常生活經常腳踩草鞋、布鞋，但這些鞋子較不堪用，穿著走長途旅程容易壞掉，因此東晉著名詩人謝靈運，發明了一種專門用來遊山玩水的木屐，稱作「謝公屐」，上山時拿掉木屐底部的前齒，下山則拿掉後齒，以便維持身體重心，方便行走與遊玩。