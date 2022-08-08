在古代，許多達官貴人乃至帝王，為了追求長生不老，會花重金研究偏方或是信奉神鬼之說；現代人則因為醫療科技進步和重視養生，平均壽命顯著增加。但新疆卻有一位活了135歲的人瑞，出生時慈禧太后還在垂簾聽政，一生橫跨了3個世紀。

根據《搜狐網》報導，新疆維吾爾族一位名叫阿麗米罕·色依提的老奶奶，出生於清光緒12年（西元1886年），在2013年以127歲高齡，成為大陸十大壽星排行榜首，此後不斷刷新紀錄，最終於2021年12月16日去世，享嵩壽135歲。

不少人想要探究阿麗米罕的長壽秘訣，雖然她曾坦言沒有所謂的養生方法，但人們觀察過她的日常生活後發現她日子過得相當規律，早上5、6點起床、8點吃早餐，中午吃拉麵，晚上簡單吃一些果腹。但讓眾人錯愕的是，她很愛吃包子，也從來不忌諱大魚大肉，一年四季都喝冷水，與大家所想像的養生生活有所不同。

另外她還喜歡吃青杏，也就是未完全成熟的杏子，據說味道酸澀清脆且難以入口，但有開胃、美顏、助消化等效果，不過青杏在台灣較不常見。最重要的是阿麗米罕不僅個性樂觀，平時也喜歡四處串門子、唱唱情歌，日子過得愜意開心，或許這就是她長壽的秘訣。

不過阿麗米罕出生時，當局還沒有可靠的出生系統，所以多年來各界不斷質疑她的真實年齡，直到她去世為止仍存有爭議，且沒有得到金氏紀錄的認可。