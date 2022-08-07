從作家駱以軍散文作品《小兒子》延伸而來的創作IP，已有繪本、動畫、音樂、舞台劇等作，如今又有音樂劇版，將由夢田影像與刺點創作工坊合作推出《阿甯咕又闖禍了YA~》，10月登場。

導演高天恒表示，希望透過說故事、音樂等元素的結合創造一種快樂、驚奇、有趣的作品，而夢田影像執行長蘇麗媚也認為，台灣社會有很多心靈角落需要被補償、被呵護。藉由「小兒子」IP的跨界合作，也將結合動畫與劇場成立「阿甯咕劇團」，期許在劇團成立之後，設定「一年推一部新作品」為目標，做出帶給大家快樂的親子音樂劇。

《阿甯咕又闖禍了YA~》故事發生主角阿甯咕與爸鼻的爭吵中，意外打破了次元空間，父子一同落入原本要準備交稿的故事中，展開一段冒險又令人發笑的對話與情節。作品中除了量身打造的音樂之外，原由黃韻玲為小兒子（阿甯咕）監製的歌曲，運用音樂推進歡樂的冒險故事。演出將於10月29日至30日在台北表演藝術中心的球劇場登場。