由台積電文教基金會舉辦的「2022台積心築藝術季」，9月1日將在台中國家歌劇院演出鍾玉鳳「擺度之外」音樂會，以東方琵琶為核心，與大提琴等不同樂器共同激盪火花。

由財團法人台積電文教基金會、國家兩廳院主辦的鍾玉鳳「擺度之外」音樂會，今天在台中國家歌劇院舉行記者會，以東方琵琶為音樂核心，與大提琴、手風琴、吉他及台灣原住民音樂等不同文化的樂音共同激盪，歡迎大台中樂迷一起聆聽這場跨越國界的音樂饗宴。

演奏家鍾玉鳳9歲開始學習傳統樂器琵琶，2005年開始與世界各國音樂家合作，一起共創、巡演、錄音，透過琵琶樂器學習各種音樂風格，並嘗試作曲，累積不少創作。

鍾玉鳳接受媒體聯訪表示，這場音樂會跟傳統音樂表現不一樣，可以聆聽到不同傳統樂音的琵琶，對於琵琶的演奏也很具挑戰，之前在台北演出後，觀眾反應很熱烈，也吸引新的觀眾群。

9月1日演出中，還邀請金曲獎最佳原住民語歌手得主雲力思即興演唱，並和手風琴、鋼琴演奏謝杰廷合作，鍾玉鳳認為，即興表演每場表現不一樣，對音樂家來說都是考驗，更重要的是默契，大家每天狀況不同，重點是過程，用一些新方法讓既定樂譜在舞台上活過來，對音樂家是很珍貴的經驗。

主辦單位指出，鍾玉鳳以原創作曲串接世界多元的音樂語彙，呈現琵琶獨有的混血性格，同時邀集台灣各領域演奏家相互展技，呈現不可限量的音樂魅力。（編輯：郭諭儒）1110805