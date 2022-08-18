虎鯨又被叫做殺人鯨，牠們擁有相當高的智商，雖然不會主動攻擊人類，但近日卻頻傳船隻被攻擊事件。近日3名英國人開遊艇行徑西班牙海岸，準備前往地中海時，驚覺遊艇竟遭虎鯨群包圍，牠們不僅撞擊船隻，甚至還咬下船舵，過程驚險萬分。

根據《太陽報》報導，3名英國人近日駕駛15公尺的遊艇出海，準備進行為期3周的地中海旅行，當時船員馬丁（Martin）休息喝茶時，發現遊艇有些不對勁，竟慢慢脫離原本航線，「旅途中，我們都使用自動駕駛前進，唯有遇到狀況時，船才會偏離原本的航線」。

馬丁意識到他們遇到困難，往遊艇兩側一看，才發現他們竟被虎鯨群包圍，虎鯨不斷用身體撞擊船身，還攻擊船的方向舵，使方向盤無法控制，其中一隻虎鯨還咬掉一塊船舵，他們趕緊打電話向西班牙海巡尋求幫助，並關掉船上的電器設備，等待救援。

虎鯨攻擊持續2小時才離開，船員馬丁和內森表示，他們非常幸運，能夠如此近距離看到虎鯨，最終還可以全身而退，所幸無人受傷。而虎鯨襲擊西班牙和葡萄牙海岸船隻的狀況越來越多，過去2年來，已有超過230次船隻遭虎鯨襲擊的事件，先前在葡萄牙沿海城市錫內斯附近海域，還發生成年虎鯨群攻擊船隻，不幸沉船，部分遊客只能跳上救生筏逃命。