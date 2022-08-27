英國一名女子日前遛狗時，無視當地農夫設置的警告牌，直接穿越牛群聚集的農田，結果慘遭發狂的牛群活活踩踏，倒臥在血泊中，經緊急送醫後仍宣告不治。

綜合外媒報導，英國西薩塞克斯郡（West Sussex）一名55歲婦人，22日上午帶著家中的狗在比林赫斯特村（Billingshurst）附近散步，根據目擊者指出，當時婦人走到農田中間，距離人行道有一段距離，疑似不小心惹怒了牛群，慘遭數十頭牛發狂踩踏。

警方約在11時40分左右接獲通報後，立即趕往現場，而在醫護人員抵達前，在場的村民已輪流替該名婦人進行長達1小時的心肺復甦，直到醫護人員接手，可惜婦人最終因傷勢嚴重，當場宣判死亡。

婦人的姊姊趕到現場後表示，在社群媒體上看到有附近居民撿到自家的狗，自己又連繫不上妹妹，所以才急忙跑出來尋找，沒想到卻迎來惡耗。婦人的友人則悲痛指出，婦人非常愛動物，對所有動物都非常溫柔，甚至是一名素食主義者，「一想到她是被牛群活活踩死的就覺得很可怕」。

據悉，這並非當地首次發生牛傷人事件，當地民眾表示，該農田早已設立了多個警告牌，上面清楚寫著「帶著小牛的母牛非常危險，帶狗散步時千萬不要穿越此處」，沒想到卻依舊未能阻擋憾事發生。