隨著科技日新月異，人們生活更加便利，許多人捨棄鑰匙門鎖，改用指紋鎖，沒想到大陸陝西一名女子近日卻發現，家中裝了2年的指紋鎖竟然用腳趾也能打開，氣得她上網爆料，瞬間引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，住在陝西省西安市的陳姓女子透露，母親日前返家時，透過指紋鎖打開住家大門，沒想到用錯手指，但門依舊成功解鎖，讓陳女的母親相當錯愕，又改用其他手指感應，竟然都能解鎖。

陳女得知後，原以為是哪裡出了問題，於是將鞋子脫掉，嘗試用腳趾解鎖，沒想到腳趾一踩在感應區上，大門還真的自動打開，當場氣得將解鎖畫面拍下，傳給當時安裝指紋鎖的商家。而對方獲報後也半信半疑，直到看見陳女傳來的解鎖畫面後才承諾幫忙換鎖。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「裝好玩的嗎」、「真的是裝了一個寂寞」、「就是個殼子，什麼玩意按上去都能開」、「這個不是換鎖就完事了吧，應該召回所有的鎖才對」。

對此，一名知情網友指出，陳女家中安裝的應該是「初級指紋鎖」，該裝置只能識別人體指紋上的凹陷處，並將指紋分割成許多小區域，接著進行掃描，如果掃到指紋凹陷處，訊息就是「0」，凸出的部分則為「1」，當識別的訊息與預存的訊息（預先輸入的指紋）達到一定的相似程度，就能成功解鎖，因此用「錯誤的」指紋也有很高的機率解鎖，但因為這種指紋鎖容易被破解，所以現在的指紋鎖很少使用這種技術。