黃男的住家大門也被對方撞破。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南麻豆區1名33歲黃姓男子，因與陳姓友人（30歲）有金錢糾紛，今（2）日凌晨2時許，黃男揪友開車到對方永康的住處，用車尾來回數次連續撞擊住家鐵捲門，陳男也依樣畫葫蘆回擊，有民眾將影片張貼在影片社群上，麻豆警方在陳男第二次犯案返家時，當場他逮補，訊後依妨害秩序、公共危險及毀損將他送辦。

警方調查，麻豆區黃姓男子與永康區陳姓友人發生口角衝突，事後黃男懷恨在心，竟在今日深夜凌晨2時許，駕車至陳男家門口前，開車連續衝撞陳宅鐵門，被害人陳男除立即報警外，並夥同另一名男子於3時許前來麻豆區，開車衝撞黃男住宅鐵門報復，黃男在今日7時許發現自宅大門遭撞毀，立即開車回到永康陳宅再度衝撞鐵門。

警方在黃男二度犯案後準備返回住處時，當場將黃男以現行犯逮捕，訊後交由永康分局偵辦；另陳男及當時孫共犯也已通知到案，現由本分局擴大偵辦中。

據了解，陳男疑經營線上博奕遊戲，黃男幫其工作，因酬金問題雙方發生口角，導致開車互撞鐵門，由於雙方都各自帶人手犯案，警方將繼續清查其他涉案嫌疑人。

台南市警察局長方仰寧獲報後，指示麻豆分局、永康分局、刑事警察大隊成立聯合專案小組，針對雙方身份及犯行深入追究，依法嚴辦，絕不容許暴力行為的發生。