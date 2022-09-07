猴子雖然長得可愛，但聚集在一起卻非常恐怖。印度北方邦一名52歲男子，日前在自家屋頂上被30隻猴子攻擊，逃跑過程中不慎從屋頂上摔落，緊急送醫後不治身亡，死者親屬痛斥，他們居住的村落每天遭上百隻猴子攻擊，村民苦不堪言。

根據《每日郵報》報導，居住在北方邦布道恩縣（Budaun）卡達喬克村（Kadarchowk）的52歲霍里拉爾（Horilal），他的2個兒子都在德里工作，周二晚上他獨自到自家屋頂上，突然被30隻猴子攻擊，逃跑時意外失足，不慎摔下屋頂。

鄰居發現後，趕緊送霍里拉爾至醫院，但最終依舊不治身亡，霍里拉爾過世第二天，就被家人安排火化，親屬痛批，「每天有超過100隻的猴子來到村莊，以我們的房屋和農作物為目標，但政府卻坐視不管」，呼籲相關單位應該要規劃出解決方法。

而當地猴群攻擊事件頻傳，甚至有上升的趨勢，自7月來已發生3起死亡事件，7月15日巴雷利一名父親抱著4個月大兒子，豈料嬰兒卻被猴群搶走，並扔下樓摔死，7月30日還有一名婦女同樣也被猴群攻擊，送醫治療2周後不治身亡，在2021年還傳出，猴群為了報復，殺死250隻狗，甚至將狗拖到樹或建築物上，從高處往下扔。