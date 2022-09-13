金樽遊憩區即時影像鏡頭遭猴襲。（東管處提供）

猴子玩自拍

鏡頭遭猴襲！東海岸國家風景區管理處設在金樽遊憩區的24小時即時影像鏡頭，昨天下午竟然被頑皮的猴子伸出「無影腳」往下壓，低垂的鏡頭還拍到1群猴子沿著立桿往上爬，有如玩自拍，處長林維玲好氣又好笑地說：「這些猴死囝仔也實在太皮了」，還好鏡頭沒故障，已透過遠端搖控調回原來的位置。

林維玲說，12日中午12：54，東管處設在金樽遊憩區的即時影像，被粉絲發現1隻猴子伸出大腳丫將鏡頭往下壓，過沒幾秒就有5、6隻猴子身手敏捷地沿著立桿往上爬，東管處人員下午兩點接獲通報，經遠端遠控將鏡頭調回原位，並派員現場檢查，確認價值20萬元的即時影像鏡頭沒有故障。

「是有多想紅」，林維玲將即時影像鏡頭遭猴襲影片貼上臉書，直說「這些猴死囝仔也實在太皮了」，馬上就有網友留言「牠想自拍」、「好可愛，但不好玩」、「真的是屁猴欸，人家是大鬧天宮，牠們是大鬧鏡頭」、「可能最近施工旅客少，猴子也攜家帶眷來玩了」。