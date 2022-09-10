印度一名男子因為不滿無主的流浪牛隻在家門前徘徊，憤而拿木棍往浪牛的頭上狂敲驅趕，不料惹怒浪牛，當場被牛角頂到空中，重摔倒地昏迷，送醫後仍宣告不治。

根據印度當地媒體報導，這起事件發生在印度古加拉特邦（Gujarat）一個名叫戈恩達爾（Gondal）的城鎮，本月3日下午5時許，男子阿德斯納（Gopalbhai Ardesana）發現一隻浪牛不斷在家門口附近徘徊，為了將牛隻趕走，他從家裡拿出一根木棍，接著二話不說，從浪牛的背後偷襲，不斷重敲浪牛的屁股、背部和頭部。

根據監視器畫面可見，浪牛被阿德斯納連打數下之後，轉身並低下頭做出威脅動作示警，但阿德斯納仍不理睬，持續持木棍痛擊，最終浪牛決定不忍了，突然一個加速往前衝撞，用牛角將阿德斯納頂飛，並狠狠摔落倒地，浪牛見阿德斯納躺在地上一動也不動後才轉身緩步離開。

路過民眾發現阿德斯納遭到牛隻攻擊後，隨即上前關心阿德斯納的傷勢，並打電話叫救護車，但阿德斯納最後仍因傷勢過重不治身亡。面對此噩耗，阿德斯納的孫子痛批政府放任浪牛問題而沒有作為，嚴重影響人車通行困擾之外，更多次造成民眾受傷送醫。