大陸湖北近日發生一起爭議事件，一名男子和友人相偕釣魚，卻突然被一隻惡犬攻擊猛撲，身上多處遭到咬傷，氣得他展開反擊，將惡犬活活掐死，事後為了洩憤，還將狗屍帶回家煮來吃。

綜合陸媒報導，湖北省棗陽市一名男子本月3日與友人一起前往池塘釣魚，沒想到附近草叢突然竄出一隻發狂的惡犬，不斷撲咬男子，雖然飽受驚嚇的男子不斷試著甩開惡犬，但對方持續發動攻擊，將男子咬得渾身是傷。

根據影片顯示，一人一狗在池塘邊展開攻防，還一度雙雙滾倒在地，友人聽到呼救聲也立刻丟下釣竿救人，此時男子翻了一圈之後，趁著「人上狗下」的大好時機，直接使盡吃奶的力氣，徒手將惡犬活活掐死。

警方獲報後立即趕往現場，並將男子送醫，所幸只有手臂和腿部濺血受傷，並無生命危險。不過因為找不到狗飼主，受害男子只能認賠，自行支付醫藥費和狂犬病疫苗的費用。

男子的友人受訪時指出，朋友因為無端被狗攻擊，一氣之下直接將黑狗帶回家煮來吃了洩憤，「這樣心裡頭比較安慰一點」。不過消息一出隨即引來網友正反論戰，有人認為雖然男子很倒楣，但都把狗掐死了，還將狗煮來吃實在太過分；但也有人則力挺男子，認為吃狗肉沒什麼大不了的。