歷史上出了名的好色皇帝數不勝數，但最荒淫的非梁太祖朱溫莫屬，被他看上的女子，他通通不放過，就連自己的兒媳婦也難逃他的手掌心，經常趁兒子打仗時，以侍疾為藉口，多次召兒媳入宮輪流侍寢，但更離譜的是兒子們為了爭奪皇位，竟也默許妻子在父親的龍床上爭寵。

根據《搜狐網》報導，荒淫無道的朱溫在妻子張氏病逝後，更加肆無忌憚，某次他來到大臣張全義家中避暑，竟然不顧君臣之禮，下令「婦女悉皆進禦」，要求張家所有女眷輪流陪睡，一住就是十多天，氣得張全義一家老小敢怒不敢言。

朱溫的淫行不只如此，他還趁養子朱友文上戰場之際，召其妻子王氏進宮，美其名是侍疾，但其實是入宮侍寢，而王氏不但不推辭，還積極配合，就連朱友文得知此事後也不生氣，反倒叮囑王氏在朱溫面前幫自己多說好話，以利將來能夠繼承皇位。王氏也不辱使命，盡心將朱溫伺候得服服貼貼，朱溫果真答應將皇位傳給朱友文。

此事被朱溫親生兒子朱友珪得知後，其妻子張貞娘很不服氣，認為自己不比王氏差，於是披掛上陣，經常侍奉朱溫左右，甚至加入侍寢，暗中監視朱溫和王氏的一舉一動；王氏同樣處處提防著張貞娘。至於朱友珪則密謀殺父，暗地裡聯合親信韓勍發動兵變。

西元912年，朱溫病重命危，他喚來王氏去叫朱友文，準備傳位事宜，張貞娘聽說後立即向丈夫通風報信，朱友珪隨即發兵包圍皇宮，並率領一隊親兵殺入朱溫寢殿，最終朱溫慘死在親生兒子手上，終年59歲。