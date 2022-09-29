一夕致富是不少人的夢想，但有時候中頭獎的生活，並不如我們想像中美好。印度一名計程車司機中了彩券頭獎，獎金高達2.5億（約新台幣9703萬），原本他開心地以為能夠解決債務問題，未料錢還沒到手，就已經被一群貪圖他財產的人纏上，全家都因此被困在家中難以出門，讓巴布崩潰直呼，「希望我沒中獎過。」

I won £2.8million jackpot after raiding by son’s piggy bank for last £50p – now I’m cursing my luck and can’t leave home https://t.co/SCIbypqVMH — UK Search (@UKSearch1) September 27, 2022

根據《太陽報》報導，印度男子巴布（Anoop Babu）是一名計程車司機，負債累累的他原本已經向銀行申請貸款，甚至打算搬到馬來西亞當廚師。某天他偶然在兒子的存錢筒中找到一些錢，便拿去買了彩券，沒想到居然中了頭獎，獎金高達2.5億盧比，扣稅後仍可拿到1.5億盧比（約新台幣5822萬），同時消息也登上當地新聞版面。

起初巴布還非常開心，一心想趕快解決債務問題，但沒多久他就發現自己的生活出現巨大變化，每天都有許多人聚集在他家門前，等著和巴布要錢，走在路上都會被尾隨，為了擺脫這些人，巴布特地搬到親戚家住，沒想到他們居然也找來這裡，讓巴布崩潰不已，「孩子生病時，我甚至不能帶他們去醫院，就這樣被困在家裡。」

巴布受訪時透露，無論自己解釋多少次目前還沒收到獎金，那些人都不願意相信，讓他感到非常無奈，同時也很後悔中獎，「我希望我沒有中獎過，或是只中三等獎就好了。」至於他會如何利用這筆獎金，巴布表示，未來拿到錢他會先債務還清，再蓋房子、幫助家人，還要捐一部分錢給慈善機構，最後再拿來創立公司。