不少人希望靠買樂透一夕致富，因此會到廟裡求神拜佛，不過有人竟到墓園求財。泰國一對夫妻近日請來了廚師，在墓園裡擺起流水席，宴請墓地裡5千多名往生者，讓不少人感到好奇，而夫妻倆透露，她們先前請往生者吃飯後，就中了千萬大獎。

泰國一對夫妻在墓園設宴，在當地引發討論。(影片來源/Youtube/เรื่องเล่าเช้านี้)

根據泰媒報導，28歲左右的一對夫妻近日在春武里一處墓地「Trai Virtuality」設宴，請墓地裡5千多名往生者吃日本料理，菜色有生魚片、拉麵、鮭魚握壽司等，現場還打造出日式氛圍的環境，布置櫻花樹、日式燈籠等擺飾。

除此之外，還有服務員會幫忙遞上餐點，就像在餐廳裡用餐一樣，夫妻倆表示，這場宴席花費30萬泰銖（約新台幣25萬），食材都是從日本進口的，他們先前曾宴請往生者吃泰式烤肉，還在現場設置5個大型投影布幕放映電影，沒想到竟中了1000萬泰銖（約新台幣835萬）樂透大獎，為了感謝往生者，他們這次更換菜色再度請客。

此事曝光後引發討論，網友看法兩極，有人認為如何花錢是個人自由，「這是個人信仰，我們外人也沒有干預的權利」、「這是他們的錢，想要怎麼花是他們的自由」，但也有人表示，應該花在有意義的地方，「如果我有這30萬，我會拿去捐給需要的人，例如無法讀書的孩子或獨居老人」、「把錢拿去救助老人與孤兒，才是功德無量吧」。