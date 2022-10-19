不少人都將寵物視為家人，非常珍惜和牠們之間的感情。美國一戶人家2個月前準備搬家，未料貓咪卻突然走失，飼主一家都十分著急，卻始終找不到牠的身影，最後只能無奈搬家；然而神奇的是，在搬家2個月過後，突然有一隻橘貓闖入新家，他們帶去給獸醫掃瞄晶片，赫然發現牠就是當初走失的愛貓。

“Oh My God, That’s Him!”: Family In Shock As Cat Lost During Move Shows Up At Their New House 2 Months Later #Family #Cat https://t.co/DhJre0ua3u — Bored Panda (@boredpanda) August 19, 2022

根據《Bored Panda》報導，9歲男童麥克斯（Max）一家人在2個月前從西維吉尼亞州的布里奇波特（Bridgeport），搬到位於摩根敦（Morgantown）的新家，2地距離約40英里（約64公里），車程只需短短45分鐘。然而在搬家前夕，他們卻發現愛貓「奧利弗（Oliver）」不見了，大家著急地尋找牠可能會去的地方，每個角落、縫隙都不放過，但始終沒有看見奧利弗的身影，最終只好先行搬進新家。

奧利弗是2年前麥克斯在動物收容中心收養回來的橘貓，當時的牠才幾個星期大，一人一貓成為最好的玩伴，如今奧利弗不在身邊，讓麥克斯難過不已，雖然每個周末家人都會回老家尋貓，還請鄰居幫忙留意，但始終無果，麥克斯也只能每天痴痴望著門口，期待有一天能和奧利弗重逢。

然而就在麥克斯搬家2個月後，奇蹟出現了，一隻橘貓闖進了他們家的花園，並靜靜地坐在那邊等待，麥克斯的媽媽很快就發現牠，因為實在和奧利弗長得太像了，她遲疑地叫了一聲名字，橘貓竟立刻給予回應，家人們隨後將貓咪抱回屋內，家裡的寵物犬似乎也認出了奧利弗，湊上前聞了一下，大家都開心到喜極而泣。

為了百分之百確定，一家人還帶貓咪去獸醫院檢掃瞄晶片，確認這隻橘貓真的是奧利弗，麥克斯的媽媽欣喜表示：「牠真的是奧利弗，牠以一種奇蹟的方式回來了！」所幸健康檢查過後，奧利弗一切良好，只不過長途跋涉40英里讓牠有些疲憊，一回家就馬上倒頭大睡。