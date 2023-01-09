澳洲一名男子日前用無人機拍攝到驚奇且罕見的虎鯊、赤蠵龜大戰現場，只見赤蠵龜藉由海浪轉動身體，一次次用龜殼擋下虎鯊的猛咬攻擊，最後甚至反過來咬虎鯊的尾巴，讓對方只能狼狽逃離，牠也順利全身而退。

根據《紐約郵報》報導，澳洲男子加內特（Jack Garnett）日前到西澳一處海岸進行家族旅遊，他的女兒在離岸50公尺處看到異樣的浪花，於是他派出無人機前去查看，目擊到一隻3公尺長的虎鯊正在獵食赤蠵龜的現場，起初他覺得太過殘忍，還要女兒們別看畫面，但沒過多久他就察覺事態發展和想像中不同。

從畫面中可以看到，赤蠵龜多次藉著海浪轉動身體，持續以堅硬的背殼面對虎鯊，虎鯊雖然張嘴想要攻擊，卻一次次被牠的背殼阻擋，最後虎鯊只好放棄眼前的美食，灰溜溜地離開，赤蠵龜見狀竟還反過來追在虎鯊身後，洩憤地啃咬牠的尾巴報仇。

赤蠵龜如同銅牆鐵壁般的超強防禦，再加上敏捷的閃避能力，讓加內特一家人都看到目瞪口呆，興奮地擠在螢幕前面，觀賞這段長達10分鐘的精采大戰。加內特對赤蠵龜的表現驚嘆不已，直言：「赤蠵龜一個錯誤的行動，就可能導致斷肢或致命的傷口，看到牠順著海流以最大的力量平穩游動，這是一個驚人的結果。」

事後加內特把這段影片分享給認識的海洋生物學家，對方表示赤蠵龜確實出現過這種防禦行為，並顯示這隻母龜具有出色的速度和機動性，但他們相當驚訝，因為過去沒看過這麼清晰的獵捕影像，而且以結果來說，赤蠵龜大多不是勝利的一方，「海龜的俗稱是虎鯊的『大海餅乾』，因為牠們是頂級掠食者最喜歡的食物。」