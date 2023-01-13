夜路走多了總會踢到鐵板！澳洲2名青少年近日在某社區住家車道上徘徊，接著鎖定目標後準備行竊，不料屋主突然手持球棒爆氣追出，嚇得2人轉身拔腿狂奔，狼狽身影全被監視器給拍下，而這位屋主正是前澳洲冠軍、英籍職業拳擊手卡斯威爾（Casey Caswell）。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日凌晨，卡斯威爾位於黃金海岸的家門口監視器拍到有2名鬼鬼祟祟的青少年不斷在附近徘徊，甚至墊腳尖查看屋內情況，似乎準備下手行竊。殊不知這一幕全被人在屋內的卡斯威爾發現，當下還來不及穿上衣服，就裸上身並打赤腳、拿著球棒衝出屋外，期間更不斷大吼「來吧你們這些小混蛋！」嚇得2人當即落荒而逃，並成功逃離卡斯威爾的追捕。

卡斯威爾的好友麥克基恩（Demsey McKean）近日將監視器畫面PO網，並幽默表示「對於那些潛在的入侵者來說，幸運的是，卡斯威爾沒有抓住他們」否則後果不堪設想，畢竟卡斯威爾是職業拳擊手及澳洲冠軍，「他們選錯地方撒野了」。

此外，麥克基恩也提到，事發當天凌晨3時許，附近鄰居的監視器就曾拍到2名竊賊的身影，其中一人看起來比另一人年長，且身上還帶著一把刀，但最讓他意外的是，這已經是當地比較高級的社區了，治安狀況不免讓人擔心。