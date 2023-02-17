大陸安徽一名男大生近日準備開學，他竟選擇全程搭公車返回位於上海的學校，途中經過6座城市，換了32輛公車，路程長達650多公里，總共花費人民幣76.8元（約340元新台幣），4天後才抵達目的地，詳細搭車路線讓不少人佩服。

根據《光芒視頻》報導，就讀大三的江夏準備返校開學，但他竟選擇全程搭公車，本月11日從安徽合肥出發，途經6座城市和696個公車站，轉乘花了32次，車資一共花了人民幣76.8元（約340元新台幣），最終在15日晚上抵達上海。

江夏提到，一路上他受益良多，晚上有時就借宿在便利商店，順便買些食物果腹，基本上店員也會通融，途中遇到不少好心的司機幫忙指路，告訴他要到哪一站下車，或是公車抵達的時間，讓他得以趕上下一輛車，使路程變得更順利，他指旅行不只是享受，更是一種探索，「那種雙腳踩在不同城市土地上的一種踏實感和未知感，讓我很喜歡」。

江夏也表示，這並非他首次搭公車旅遊，因為搭公車旅遊是他從小到大的夢想，去年12月就利用放假邊走邊玩，花9天時間從上海搭公車至北京，他提前一周規劃好路線，原本預計耗時6天5夜，途中需換50多輛公車，花費人民幣180元（約新台幣800元），他想用自身的經歷證明「萬事皆有可能」，未來更計畫坐船遊玩整個舟山群島。