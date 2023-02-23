美國前總統川普周三（22日）帶上1.4萬瓶「川普牌礦泉水」到該州的東巴勒斯坦（East Palestine），與受「毒列車」事件影響的居民會面。他批評拜登政府辦事不力，還揶揄希望拜登訪烏克蘭回來後，還有錢留給東巴勒斯坦。

美國俄亥俄州（Ohio）「毒列車」事件不斷發酵。當地時間3日半夜，一列載著化學原料的列車，無故衝出鐵軌發生劇烈爆炸。雖無人傷亡，但5列車廂毀損，有毒化學品氯乙烯外洩嚴重汙染環境。

根據《紐約郵報》報導，川普22日戴著印有他的名言「讓美國再次偉大」字樣紅色帽，以及1.4萬瓶川普牌礦泉水，到列車出軌現場附近的一間消防局向居民、急救人員發表談話。

川普直言受害居民需要答案和結果，不是藉口，民眾的善良很容易被忽視和背叛。他說，如果自己做總統會加強鐵路和環境安全規則。川普批拜登政府把東巴勒斯坦忘了。

活動結束後，川普還為急救人員及當地居民訂購麥當勞，笑言自己比任何人都了解菜單，也不忘外帶上專機以供回程時享用。