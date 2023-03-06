華人姓氏百百種，但複姓總給人一種高級、霸氣的感覺，不少武俠小說的角色也多以複姓取名，像是東方不敗、獨孤求敗、令狐冲等，但其實複姓的來源和單姓的一樣，並沒有比較特別，只不過因為複姓的一大來源為少數民族，自古以來的「漢化政策」，導致複姓存在的數量越來越少，產生「物以稀為貴」的感覺。

根據《梨視頻》報導，複姓的來源很複雜，但最主要有封邑名、居地名、官名和部族名4種，比如上官、梁丘來自於封邑名，西門、東郭來自於居地名，司空、司馬、司徒、太史來自官名，尉遲、呼延、宇文則來自部族名。然而單姓的來源也同樣多來自這4種，所以複姓和單姓之間並沒有太大的差別，也沒有誰比誰高貴的問題。

不過大眾覺得複姓很高級，還有一個原因是「物以稀為貴」，畢竟從古流傳至今，還存在的複姓僅剩80多個，單姓卻多達4000多個，而古人對這個現象可以說是「功不可沒」。由於複姓的一大來源為少數民族，為了制約他們的族群，不少朝代都對其採取漢化政策，第一步就是「改漢姓」。

像是諸葛亮南征時，有一支南蠻部落姓「龍佑」，投降後被賜姓為「張」；唐太宗打敗突厥後，姓「阿史那」的鮮卑部落也在投降後改姓「史」；再者，元朝、清朝滅亡後，許多皇族為了保全自身也改取漢姓，比如「耶律」、「完顏」多改姓「王」，「愛新覺羅」則多改為「羅」或「金」，使得複姓越來越少。