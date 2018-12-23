九二共識如定海神針 挑戰大位非得表態

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中國時報
／台北報導

上海國際問題研究院副院長嚴安林認為台北市長柯文哲若想選總統，在兩岸議題需有比「兩岸一家親」更申論的說法，對此，台灣學者大致同意這樣的觀點。文化大學教授陳一新就說，習馬會後，大陸已把九二共識視為兩岸關係的定海神針，因此，只要柯想選總統，就會要求他必須接受九二共識。

淡江大學副教授張五岳表示，因為柯文哲無黨籍，不像民進黨有台獨黨綱的包袱，所以柯文哲當市長只要講到兩岸一家親，做了若干善意表現，理論上就可以推動諸如雙城論壇這樣低政治議題的兩岸城市交流，但柯文哲接著在兩岸上面臨挑戰的時間點不是選總統時，而是萬一當選時。

張五岳說，若是在選總統過程，陳水扁和蔡英文的兩岸論述無法被北京接受，照樣可以當選總統，畢竟是台灣在選，不是北京在選，所以選總統時怎樣表述兩岸關係定位還不是那麼重要，但當上總統後，若想推動兩岸關係協商對話，光講兩岸一家親不夠，當總統必須針對兩岸關係的本質予以表述定位。

陳一新認為，柯文哲如果想選總統時，大陸就會要求他必須接受九二共識，因為大陸要求的層次有別。陳舉例，就像當初蔡英文總統提出中華民國憲法，大陸社科院台研所所長周志懷說可以過關，但事實證明還是不行，還是要提到九二共識才算數，因為習馬會後，大陸已經把九二共識變成兩岸關係的定海神針了。

(中國時報)

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