浪漫堅持 反成林洲民致命傷

2018年12月24日 04:10 中國時報 張潼

2014年柯文哲以無黨無派的政治素人之姿當選台北市長，各界都在關注他會如何籌組小內閣，當時名單一公布，都發局長林洲民堪稱最大亮點之一；4年過去了，林洲民的確在許多重要政策上著力甚深，但最大的問題是，市民關注的大巨蛋至今懸而未決。因此，在柯文哲眼中，林洲民成了對台北市願景有著「浪漫堅持」，執行政策也相當賣命的局長，但這樣不夠務實的特質，卻也讓柯必須揮刀，將林洲民給撤換掉。

林洲民是在國內外建築界頗負盛名，他曾在紐約貝聿銘建築師事務所任職，後來自己開設事務所，旗下的團隊不僅在台灣經常獲獎，如基隆海科館園區等案，也都出自他團隊的設計。2014年林被延攬進入北市府，傳他還為此放棄美國籍。

事實上，無論是柯文哲的第一個任期中，乃至於今年爭取連任時，林洲民掌管的都發局業務，如公共住宅、公辦都更、東西區門戶計畫等，都與柯提出的主要政見、政績息息相關；面對這些重要政策，林洲民也的確都親力親為、表現出色，這也是柯文哲日前指定由林負責在「蔡柯會」簡報，以及在雙城論壇中擔任主講者的原因。

但是，這些工作上的表現再出色，對柯文哲來說，林洲民卻有一項「致命的缺點」。柯曾私下向媒體透露，所有市府局處內，他最擔心的就是都發局，因為前朝留下來的問題最多，例如大巨蛋、大彎北段等，這些問題雖然罵林洲民也沒用，但林洲民「太浪漫、不是好的長官」，卻是事實。

在柯文哲眼中，公共住宅一下開工這麼多，2、30個工地根本就超過都發局的能量，但林洲民為了台北市的願景、政策目標，很浪漫的堅持去執行，這樣底下人根本受不了；又如大巨蛋，林洲民數次在媒體上或都審大會槓上遠雄，雖也是考量公安，但柯肩上背負著選舉壓力，如何能容得下一個案子延宕再延宕，為此，柯已多次在內部會議上指責林洲民與副市長林欽榮。

也就是說，林洲民原以為自己還能再為柯市府、台北市拚4年，突然被換掉，當然委屈、驚愕，不過，對於柯文哲來說，即便順利連任了，無論未來要不要挑戰2020，大巨蛋勢必都要解決；隨著柯表態「不拆，就是要蓋」，還陷在浪漫堅持中的林洲民，也只能黯然下台。

(中國時報)