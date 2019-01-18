許茹芸揪尪呷尾牙 Mr.Big撂中文賀年

2019年01月18日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

許茹芸（右）前晚與老公連袂出席索尼音樂尾牙。

許茹芸、戴愛玲、周興哲、張立昂、Matzka、男團noovy等人16日出席索尼音樂尾牙，許茹芸當天偕同韓籍老公Mr. Big到場力挺，她開心說：「謝謝大家對我的愛護及照顧，4月20日要一起來小巨蛋看我的演唱會。」而老公Mr. Big也一起上台，秀中文大方放閃說：「大家好，新年快樂！謝謝大家照顧琇琇（許茹芸）。」引起台下一陣歡呼。

前晚尾牙邀來小網紅「胖球」和妹妹「斯拉」，她們在現場與大家玩遊戲「猜歌大考驗」，她們戴耳機邊聽邊唱歌，當斯拉一唱張立昂的〈星空左右〉時，張立昂一聽到熟悉的旋律立刻搶答，因此贏得一包福袋，奪下新年好彩頭。

戴愛玲當天行程滿檔，晚間參加索尼尾牙後，又急忙趕到錄音室錄製預計5月發行的新專輯。

戴愛玲10年有成

她說：「謝謝大家過去1年來的辛苦付出，我加入索尼滿10年了，今年又將推出第10張個人專輯，希望十全十美，專輯大賣。」

而莫文蔚、A-Lin、蔡依林、江美琪等人，雖未到場歡慶但心與公司同在，據悉，索尼群星一共捐出了逾300萬的獎金，令全體員工十分開心，提早喜獲過年紅包。

(中國時報)