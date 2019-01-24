台灣燈會 日開400輛次接駁車

2019年01月24日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，主燈區位於東港大鵬灣，除無高鐵，最近台鐵車站也在數公里之外，加上周邊缺乏停車腹地，讓交通成了最大挑戰，屏東縣政府為此規畫2處台鐵接駁、3處轉運站，並新闢11處停車場，盼讓遊客感受全方位的接駁體驗。

屏東縣長潘孟安不諱言，這次台灣燈會能否成功，交通絕對是重要指標；大鵬灣風景區管理處長許主龍更不諱言，此次燈會不若以往，都辦在交通便利的地點，因此改變民眾旅遊模式成了最大挑戰，過去國人出遊習慣開車，但這次鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，並以轉乘方式到達現場。

為此，縣府團隊做過多次沙盤推演，並詳加規畫各交通系統接駁，最推薦的進場方式莫過於雙鐵，建議中北部民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵至潮州站；台東、枋寮以南民眾則是搭乘至台鐵林邊站，除有免費接駁車搭乘，身障者也能搭乘免費復康巴士或無障礙接駁車。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，燈會期間每日有超過400輛接駁巴士往返轉運地點，滿載即發車，至於遊客搭車時會拿到乘車手環，對應到東、西、南轉運站空飄氣球的顏色，屆時只要跟著指標走，就能輕鬆找到回程路線。

主辦單位也規畫「2019台灣燈會在屏東」、「燈會好交通」2大App，民眾可透過手機瀏覽燈會活動內容、交通資訊、即時路況及遊程規畫等，讓相關訊息一手掌握不漏接。

(中國時報)