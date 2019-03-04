特勤心戰喊話 菲籍凶嫌投降
屏東東港籍遠洋鮪釣船「穩鵬號」，上月在模里西斯東北海域發生海上喋血事件，造成2死2重傷6失蹤，由於漁船被凶嫌菲籍大副Aurelio控制，海巡署緊急派遣「巡護8號」、8名特勤隊員趕赴事發海域，經特勤隊員2日深夜心戰喊話後，凶嫌Aurelio跳船投降，完成逮捕、奪船任務，3日傍晚在星國海域與巡護8號會合，預計需13天將凶嫌Aurelio押返高雄偵辦。
航行7天 2日深夜奪船
搭載24人的穩鵬號，於2月20日在模里西斯東北方1540浬海域，疑因菲律賓、印尼籍船員細故發生械鬥，造成漁工2死2重傷，另台籍船長、輪機長、漁業署觀察員及漁工14人跳海逃生，漁船遭菲籍凶嫌Aurelio控制，並一度關押多名漁工；台籍漁船「鴻福88號」、「上豐3號」救起3台人及5名漁工，另有6漁工失蹤。
海巡署獲報，2月21日先派出「巡護8號」，自高雄搭載4名特勤隊員趕往救援；另於23日派出4名特勤隊員會同4名漁業署觀察員，搭機趕赴斯里蘭卡，租用台籍漁船「兆豐277號」漁船趕赴案發海域，經過7天航程，3月2日上午8時抵達穩鵬號。
特勤隊員因海象惡劣，無法強行登船攻堅，於是改以心戰喊話，凶嫌Aurelio自動投降，跳海游至「兆豐277號」漁船就縛，特勤隊員陪同船長登上穩鵬號漁船，航行返台，凶嫌Aurelio則被特勤隊員以手銬上銬後，置於「鴻福88號」前甲板空曠處24小時監管。
24小時監管 押返台偵訊
穩鵬號、兆豐277號、鴻福88號漁船3日傍晚，在星國海域與「巡護八號」會合，由「巡護八號」接手押解凶嫌Aurelio，將押返高雄偵訊後，移送屏東地檢署偵辦，釐清殺人原因及動機。
海巡署說，死亡的2名漁工，都是菲律賓籍，屍體存放穩鵬號冰庫載運返台，相驗後發還家屬。另2名重傷漁工，均為印尼籍，已先就近送往斯里蘭卡醫治。
(中國時報)
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