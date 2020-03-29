這幾個月新冠病毒的話題一直都是媒體焦點，但華人地區不少民眾其實對此已感麻木，人們習慣了戴口罩勤洗手的做法，同時努力想讓生活返回正常的軌道。

在香港，不時有網友拍到戴著居家隔離手帶的人在逛街或搭乘公共交通工具。港府對破壞隔離令的人祭出了最高罰款港幣2.5萬或監禁半年的罰則，不過迄今只有廖廖數人被檢控。台灣當局則以最高罰台幣100萬，天文數字般的金額，來對付那些趴趴走的居家檢疫者。這是一筆一般人繳付不起的罰款，效果存疑。

除了罰款恐嚇，台灣政府近日還實行利誘，推出居家隔離者每日可獲台幣1000元補償的措施。這措施如果能早點推出，會比罰款更有效，估計可以大量減少趴趴走個案。

對於居家檢疫，部分被隔離的人顯得不耐煩可以理解。香港家居環境狹窄，有好幾十萬人住在房裡，有的房間連窗也沒有，困在裡面長達14天，足不可出戶，是很難熬的事。

新型冠狀病毒年初在武漢大爆發兩個月後，重災區從大陸武漢轉移到了歐洲和北美洲，並演變為一場全球性的經濟危機。

西方多國起初以與己無關的心態旁觀病毒肆虐，西媒對中國防疫舉措冷嘲熱諷，批評其侵害人身自由，如今，西方各國竟實行與中國同樣的防疫措施：封城，把人的流動減到最低的程度，個別國家更有過之而無不及地，把國也封了。

一國一城的疫情嚴重性往往跟該地區參與全球化的程度成正比。在全球旅遊、金融或製造業供應鏈中扮演重要角色的國家和城市，面對的疫情也越重，因為這些地方是人流和物流的樞紐，病毒容易交叉感染。個別地區在防疫方面中規中矩，卻整天自吹自擂，以為各國都以其為師。其實感染人數低顯示該地區是全球化的邊緣之地，疫情根本不嚴重。非洲和南美洲，以及亞洲的一些國家，正是這樣的情形。

做為國際重要金融城市，相對於倫敦、紐約、東京，香港的確診人數與死亡宗數是相當低的。不要忘記，香港與大陸接壤，疫情在大陸爆發初期，每天有數十萬人次出入陸港口岸。

最近隨著數萬港人從歐美回來，香港的確診人數上升到400餘人。但憑著專業的醫療水平和從SARS一役中吸收的慘痛經驗，香港把死亡人數控制在很低的水平。撇開喧囂的政治雜聲不論，不得不承認這場抗疫之戰，港府在維持城市經濟活力與防止病毒傳播的取捨之間，交出了不錯的成績單。

深度捲入全球供應鏈的國家和地區，都在這波疫情中遭受重創，尤以各地的中小企業為甚。香港的大財團雖也受打擊，但他們財力雄厚，病毒之傷傷的只是皮毛。

疫情最慘烈之時，股市卻調頭上升。按病毒的傳播和感染曲線看，再過2、3個月左右，病毒的肆虐將步入尾聲。那些大財團可以獲得巨額的近乎零利息的貸款注入，必定可以苦盡甘來，而大量的中小企倒下後永遠也站不起來。（作者為香港資深媒體人）