新冠病毒的危機仍在世界各國發展當中，原本控制穩當的新加坡，不得不以停工、停班的方式，集中管制外籍移工圈內的疫情爆發。至於美國的重災區紐約州，被迫啟用離島萬人塚的開設，才能應對火葬場的超載負荷。

正當醫護人員心力交瘁之際，個人安全維護所必備的口罩卻嚴重短缺；美國聯邦政府亟須補足6億片醫護口罩。一度因為大陸口罩產製的認證，其所依循的NK95規格並沒有得到交互承認；美國海關遂以未經過FDA認證為由，不允許進口。即使醫護人員舉牌示威，求救吶喊的抗議人命沒有得到保護。

但在維護美國第一的必要形象和規格的主導權之爭，必然會影響到市場占有率與利潤的分配之下；最終是由中方做出退讓，雙方達成的妥協方案，改由3M公司下單給中方，以代工名義讓大陸產製的口罩1億6500萬片，得以在未來3個月改貼標籤，順利進入到美國的醫療體系內。

孰料一波未平一波又起，於疫情壓力之下，已開發國家領導人的就業創造，解方還包括撤回受到矚目的醫療相關與衛生用品等行業。為了表示其政策信心與民氣的帶動，總統川普與財政部長努欽更斷言在5月分即可重啟各州商業與主要的經濟活動。

於上周五的重大新聞，白宮經濟顧問柯德勒主張，由聯邦政府允許企業將投資費用，百分百的一次扣減提清；以稅賦差或退補損失等方式，明確資助海外企業遷回美國的投資行動。同一天的新聞，日本政府則要來補貼大企業的支出，供做為海外生產線的區域重選擇。

國際企業有階段性的部署調整，非常正常。雖然預期全球貿易會有1到3成的萎縮，但世界貿易組織（WTO）對新冠疫情的看待，仍認為短期間對供應鏈的衝擊，不必然導致全球化的大逆轉；建請各國透過協調，以國際合作減少疫情對全球產業鏈的負面影響。即使關稅大戰上，WTO一直沒能取得實質影響力。

話雖如此，但各國基於政治考量與短視的利益爭奪，無可避免。尤有甚者，於復活節前夕，美國聯準會決定收購垃圾債券的消息也曝光。像這樣了無節制，又只顧著眼前的光鮮遮掩，在在為二次石油危機以迄的全球化與美元世紀，敲起了喪鐘。

而芝加哥學派以唯貨幣論的觀點，於80年代前後所建構出的匯率浮動、資本開放與國際競爭，都將因這連串的歷史轉折，讓開放性競爭可以提供的消費選擇與促成第三世界國家發展的有力紐帶，在可預見的未來裡，終將遭受反噬與撕裂的下場。

（作者為台灣大學國際企業學系副教授）