新冠疫情漸緩，這幾天負責籌畫「全球變遷、人類永續」的學界領袖們通過視訊會議，開始綢繆「未來地球」。老議題了，想找出新途徑。

全球議題攸關人類未來，會議不斷，卻每況越下。今年年底即將召開的聯合國氣候峰會，按照議程，要檢驗各國簽署《巴黎協定》5年來的減碳成果。看來各國都會過關，因為一場瘟疫，經濟活動熄火，工農業倒退，溫室氣體排放大減，不是各國在政策與作法上改弦更張，而是「病毒惹的禍」。換個說法，是「小小病毒立大功」，讓人啼笑皆非，全球環境治理總不能靠病毒吧！

聯合國要憂愁的是：1.各國民粹興起，民族主義復熾，在經濟誘因下，揚棄國際間任何抑制溫室氣體排放的共同公約；2.美國已正式退出巴黎協議，棄維持國際秩序的領袖立場不顧，自由主義下的國際政治崩解中；3.中國生產力持續昂揚，溫室氣體排放成長率一枝獨秀，但就其「人均排放量」而言，仍低於各國平均值，基於公平原則，沒有打壓的正當理由，「世界又熱、又平、又擠」，不知伊於胡底。

「全球變遷」的議題起於上個世紀80年代，轉眼已經35年了，我和同輩學者的生涯誕生於彼時，轉眼間我們都退休了，學術有成，但是世界全非，「同來望月人何處？風景依稀似去年」；我們頻頻示警，小狗吠火車，人類走向不歸路的火車隆隆而過，衝向終點懸崖。

研究「全球變遷」的「國際地球圈生物圈大計畫」起於1987年，終於2015，中研院前院長李遠哲院士在他擔任「國際科學理事會」主席期間（2011～2016）提出「未來地球」作為庚續，格局宏大。目標高遠；我們以「台北」為名，成為極有活動力的一員。無奈幾年下來，「未來地球」幾乎仍在「倡議」階段，雖有進度，一步一步往上爬，如同蝸牛上樹，學界空谷足音，總趕不上現實世界橫衝直撞！

大氣中二氧化碳的含量仍持續上升，森林的面積持續減少，生物多樣性一天一天流失，「逝者如斯，不捨晝夜」。去年的夏天，氣溫高漲，歐洲熱死3萬人，加州焚風炙熱，森林大火，連阿拉斯加、澳洲等高緯度地帶的森林也野火沖天，地球暖化，火上加油。

改寫了幾句李清照宋詞「如夢令」，說說現今全球環境：

昨夜火起風驟，萬里河山傷透。

試問有心人，卻道故我依舊。

知否，知否？總是夏肥冬瘦。

是的，冬天變短，夏日早臨，「夏肥冬瘦」！這天氣，怎一個愁字了得？2015年的《巴黎協定》、李遠哲前院長提出的「未來地球」，看來位階甚高，似有權柄，卻令出不行，書空咄咄；未來地球，如夢，如夢！

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）