在獲得美國政府同意後，蔡英文總統正式任命蕭美琴擔任中華民國駐美代表。早在年初立委選舉失利、接任國家安全會議諮詢委員的時候，蕭美琴就被外界猜測應該不會在重慶南路待太久，畢竟這個位子讓她難以發揮其外交所長。

果不其然，在蔡政府國安人事底定的同時，外交部也悄悄地徵詢美方對安排蕭美琴派駐華盛頓的意見。誠如美國在台協會前主席卜睿哲的評語，「蕭美琴的任命受到華府歡迎」。最大原因不外乎「她是能直達天聽的人」，是蔡英文處理台美關係的最重要親信，與當年馬英九總統任命金溥聰的理由同出一轍。

蕭美琴處理外交事務的經歷豐富，算是民進黨極為傑出的人才，在蔡政府面臨中共強大壓力、亟欲深化台美互動的關鍵時刻，應該可使得上力，因此美方迅速同意此人事案，足證雙方已有相當默契。以她對台美事務的嫻熟度及深獲雙方領導高層的信任來看，或許可為台灣爭取到實質利多。

不過，蕭美琴的駐美功能也有其局限性，這可從制度面及民進黨意識形態一窺究竟。以制度面而言，台灣無法完全擺脫美中台三方關係良窳的制約，至多就是利用兩強競合之便，將台灣利益最大化。不甘心的民進黨，一直以來試圖把台美關係完全從大三角框架抽離，再輔以「抗中」大內宣效應，在台灣打造完美的「親美仇陸」大環境，也藉此呼應川普政府力推的圍堵中國政策。

然而，美國對台灣的支持終究仍受框架所限，許多美方背書最後都淪為口號，友台法案也成了難以落實的空包彈，尤其是11月的美國總統大選結果，將是檢驗蕭美琴外交能力的重要指標。

再者，民進黨頑固不靈的意識形態勢必將排擠蕭美琴的對美工作成效，這卻不是她個人主觀意念能控制。當前的川普政府固然強打「仇中」牌，但並非真的希望掉入「修昔底德陷阱」，而是為了挽救選舉的需要。換言之，台美雙方雖有共同對手，唯利益不盡然一致。

接連兩次打著「仇中」牌而勝選的民進黨，卻有截然不同的設想，期盼藉由去除中華民國符號的各種政策措施，逐步邁向實質的法理獨立，此舉極可能踩到美國紅線。民進黨立委主動撤回修憲提案、不支持時代力量的護照及華航更名案等，就是不讓中共有施壓美國共管台海的藉口。蔡英文總統應該仍會維持其低調不挑釁的溫和立場，但獨派團體動作頻頻，其公投案連署已蓄勢待發，屆時蔡政府能否順利擺脫獨派掣肘，攸關蕭美琴在華府的信譽，相信她一定不願嘗到吳釗燮遭冷落的待遇吧！

以當前台美互動熱絡情況來看，蕭美琴當然想展現雄心壯志，為深化台美關係再下一城。只不過，台灣的對美工作向來擺脫不了美中競合及兩岸互斥的兩大因素，既然國際大環境不是台灣能獨力解決，就看蕭美琴能否發揮以柔克剛的女性特質，一改民進黨過往的務虛作為，好好為國家做些實事。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）